Мценский районный архив поддержат рублем

Только в 2024 году в местный архив вложат почти полмиллиона рублей.

Администрация Мценского района актуализировала муниципальную программу развития архивного дела. Ее реализация стартовала в 2023 году. Поправки внесены в финансовую часть. Так, общий объем финансирования за счет районного бюджета составляет 752,5 тысячи рублей, из которых в 2024 году планируется израсходовать 434,7 тысячи рублей. В последующие два года власти будут выделять по 97 тысяч рублей ежегодно, но объемы финансирования в будущем могут быть скорректированы, в том числе и в сторону их увеличения.

Реализация мероприятий программы направлена на обеспечение сохранности архивных документов, комплектование архивных фондов, эффективное использование хранящихся там документов. Как следует из паспорта программы, фонд муниципального архива содержит информационно емкий документальный массив, который отражает историю развития инфраструктуры района и города Мценска, управленческую документацию организаций, предприятий, учреждений разных форм собственности, а также фотодокументы.

На хранении в муниципальном архиве находится более 22,5 тысячи единиц хранения на бумажном носителе и свыше 640 фотодокументов. Архив удовлетворяет потребности органов местного самоуправления, юридических и физических лиц в информации. Ежегодно он выдает более 500 справок о предоставлении правоустанавливающих документов на собственность, о подтверждении трудовой деятельности, сведения о проживании и другую важную информацию.

Сотрудники архива бережно хранят документы, предотвращая их утрату. Фонды комплектуются все новыми документами, которые архив принимает на постоянное хранение от юридических лиц. По статистике, ежегодно принимается до 400 единиц хранения управленческой документации. К слову, документы, находящиеся в муниципальной собственности, хранятся постоянно. Муниципальный архив занимает помещения в двух разных зданиях города Мценска.

Прогноз поступления документов до 2026 года таков: плановые поступления – 1200 единиц хранения, внеплановые поступления – 100 единиц хранения. Самая высокая обращаемость зафиксирована по фондам администраций города Мценска и Мценского района, сельских администраций, коллективных предприятий и акционерных обществ до периода их реорганизации. Анализ количества поступивших запросов за последние 3 года показывает, что снижения их количества не прослеживается.

ИА “Орелград”