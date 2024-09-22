В Орловской области 252 человека наказали за наркотики

Областное УМВД раскрыло статистические данные о борьбе с незаконным наркооборотом.

В Орловской области за восемь месяцев текущего года было пресечено 308 административных правонарушений по линии незаконного оборота наркотических средств. К ответственности за указанный период времени было привлечено 252 физических лица и четыре юридических лица, на которых судом наложены штрафы на общую сумму более 1 миллиона рублей. Такие данные приводит региональное Управление МВД в отчете об оперативной обстановке в регионе.

Всего в текущем году сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами было пресечено 263 факта незаконного оборота наркотических средств. В их числе зарегистрировано 210 тяжких и особо тяжких преступлений. 15 преступлений были совершены в особо крупном размере, 95 преступлений – в крупном размере. Был ликвидирован один наркопритон, базировавшийся в частной квартире в Железнодорожном районе города Орла.

«На момент возбуждения уголовных дел из незаконного оборота изъято 36,3 килограмма наркотических средств, – сообщает региональное Управление МВД. – В ходе осуществления антинаркотической работы сотрудниками УКОН УМВД в отчетном периоде проведено 136 профилактических мероприятий с охватом аудитории свыше 7,3 тысячи человек, в основном несовершеннолетних».

Кроме того, как уже писал «Орелград», в целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств естественного происхождения в период с 26 августа по 4 сентября в Орловской области был проведен третий этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2024». В его рамках было возбуждено 12 уголовных дел и пресечено 19 административных правонарушений. Выявлено и уничтожено четыре очага произрастания дикорастущих наркосодержащих растений общей площадью 98 квадратных метров. Из незаконного оборота за время операции было изъято 612 граммов наркотических средств, из которых 550 граммов составили наркотики растительного происхождения, а 62 грамма – синтетики.

ИА “Орелград”