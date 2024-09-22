Сбежавшего с места ДТП амчанина сурово наказали

Мужчина сбил юного пешехода, но не оказал ему помощь.

Мценский районный суд рассмотрел уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло осенью прошлого года. Как пояснили в пресс-службе суда, инцидент произошел около 22 часов вечера. Подсудимый следовал на своем, технически исправном, автомобиле «Рено Логан» по улицам райцентра. В суде отметили, что двигался автомобиль по дороге с односторонним движением. Дорога была мокрая, водитель не справился с управлением, и автомобиль выехал на левую обочину.

Несмотря на это, водитель не затормозил, а продолжил движение, превышая максимально допустимую скорость. Результатом такого «маневра» стало то, что иномарка сбила 17-летнего пешехода, который шел по обочине. В суде отметили, что юноша возвращался домой от своей бабушки. Он шел вместе со своим другом, но находился ближе от него к проезжей части. Ребята были трезвыми, что подтвердила экспертиза, они шли в попутном с автомобилем направлении.

Друг пострадавшего в результате аварии травм не получил, а сам пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, переломы затылочной кости головы, лучевой кости кисти, множественные гематомы. После ДТП водитель остановился, вышел из машины и даже подошел к ребятам. Но вместо того, чтобы оказать помощь пострадавшему, вызвать на место происшествия медиков и полицию, он обвинил ребят в том, что они притворяются. Так и не оказав помощь пострадавшему, водитель сел в машину и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

«Пешеходу причинены тяжкие телесные повреждения, а действия водителя, как впоследствии будет установлено, состояли в прямой причинно-следственной связи с причинением пешеходу тяжкого вреда здоровью, – отметили в пресс-службе районного суда. – Непострадавший в аварии друг потерпевшего запомнил скрывшегося водителя, его автомобиль, обстоятельства аварии и предпринял все меры для оказания первой помощи потерпевшему. Водителя успел застать и отец потерпевшего, он приехал через несколько минут после случившегося на место аварии».

Суд установил, что после аварии водитель оставил иномарку в небольшом кювете около проезжей части дороги в районе дома №12 по улице Машиностроителей города Мценска. Там его и нашла полиция. На автомобиле были хорошо заметны повреждения, характерные для такого ДТП. В частности, полиция задокументировала свежие повреждения переднего и заднего бампера, лобового стекла и переднего левого крыла.

«Водителя иномарки нашли не сразу, в вечер аварии по месту жительства его не было, на звонки по телефону он не отвечал, – добавили в пресс-службе суда. – В ходе судебного разбирательства вину в совершенном преступлении водитель не признал, пояснил, что он никого не сбивал».

Адвокат подсудимого настаивал на оправдательном приговоре, но вина водителя была доказана. Ему назначено наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, куда он должен добираться за счет государства, но самостоятельно. Кроме того, его на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. А в пользу потерпевшего осужденный должен выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»