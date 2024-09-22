Мэр Парахин велел провести «Брейн-Ринг»

Глава города уже издал соответствующее постановление.

Мэр города Орла Юрий Парахин издал постановление о проведении интеллектуальной игры «Брейн-Ринг» – в целях создания условий для проявления интеллектуально-творческого потенциала молодежи. Кроме того, задачами мероприятия станут формирование толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям, популяризации интеллектуального досуга и интеллектуальных игр. Мероприятие пройдет в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь города Орла на 2024-2026 годы».

За организацию будет отвечать управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла. Игра пройдет 6 ноября в Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им. И.А. Бунина. Целями мероприятия заявлены: совершенствование форм и методов работы с молодежью в городе Орле; укрепление социально-культурных связей между студенческими сообществами города Орла; популяризация ценностей межнациональной дружбы, взаимного уважения, традиционной культуры народов, проживающих в России и за рубежом.

В потенциале игры власти города видят не только раскрытие интеллектуальных и познавательных способностей молодежи, но и развитие новых форм студенческой коммуникации, и содействие развитию навыков межличностного общения молодежи. Кроме того, это возможность «привлечения широкого круга талантливой молодежи к активной познавательной деятельности», да и просто организация культурного досуга для молодежи.

В игре примут участие команды, составленные из студентов – обучающихся профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования, а также представители молодежных общественных организации города Орла. Состав команды – 5 человек. Организаторы запланировали трехэтапное проведение мероприятия. Первый этап пройдет с 24 до 31 октября включительно, это будет прием заявок на участие. Кстати, участники должны предоставить согласие на обработку персональных данных. Второй этап – непосредственно проведение 6 ноября интеллектуальной игры «Брейн-ринг». Третий этап – подведение итогов и награждение победителей и призеров.

ИА “Орелград”