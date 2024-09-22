Орловец нашёл в мусоре фальшивые купюры и получил срок

Необычного «фальшивомонетчика» осудили в Орловской области.

Орловский районный суд рассмотрел любопытное уголовное дело. Местного жителя обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса РФ (хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации). Детали процесса раскрыла пресс-служба районного суда.

Из материалов дела следует, что подсудимый трудился в Москве, на мусороперерабатывающем комбинате. Находясь на своем рабочем месте, мужчина нашел пять банкнот номиналом 5000 рублей, образца 1997 года. Они оказалась поддельными – позднее экспертиза подтвердила, что купюры были изготовлены не одним из предприятий «Гознак», а кустарным способом. Следствие и суд посчитали, что мужчина знал о том, что купюры не являются настоящими денежными билетами Банка России.

Пять найденных купюр подсудимый присвоил себе в результате «внезапно возникшего умысла на их хранение и дальнейшего сбыта». Вскоре мужчина вернулся из Москвы домой и на территории Орловского муниципального округа сбыл половину, как сообщает суд, денежных купюр «лицу, также осведомленному о преступных намерениях подсудимого». Оставшиеся поддельные купюры у подсудимого из кармана куртки неким образом «изъяли двое лиц, не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность». Проще говоря, дети умыкнули фальшивки, которыми затем расплатились в магазине.

Впрочем, их к ответственности не привлекли, а гражданина, привезшего подделки из Москвы в Орел, признали виновным и назначили ему наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы. Отбывать этот срок мужчина будет в исправительной колонии общего режима. Обвинительный приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»