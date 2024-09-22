Во мценскую культуру вложат 147 миллионов рублей

Власти Мценского района обновили параметры муниципальной программы.

Муниципальная программа «Культура Мценского района» утверждена в обновленной редакции. Соответствующее постановление издала местная администрация. Основными задачами заявлены повышение уровня духовного, нравственного и патриотического воспитания населения, сохранение культурного наследия района и условий для обеспечения доступа различных групп граждан к информационным ресурсам. Также ставятся задачи по совершенствованию системы информационно библиотечного обслуживания, сохранению историко-культурного наследия и развитию культурного потенциала Мценского района, укреплению материально-технической базы учреждений культуры.

Общий объем финансирования составляет 147,75 миллиона рублей, в том числе финансирование 2024 года – 35,73 миллиона рублей. В 2025 году планируется выделить 34,21 миллиона рублей, в 2026 году – 25,57 миллиона рублей. Реализация муниципальной программы предусматривает софинансирование со стороны федерального и областного бюджетов. Но значительную часть средств район добавит из своей казны. Целевыми индикаторами станут рост показателей по культурно-досуговому обслуживанию населения, увеличение количества изготовленных паспортов на объекты культурного наследия, сохранение народного творчества, народных художественных промыслов.

В рамках программы планируется приобрести специальное оборудование для учреждений культуры, создать условия для развития одаренных детей и молодежи, усовершенствовать работу Отрадинской детской школы искусств им. Василия и Виктора Калиниковых, обеспечить туристическую привлекательность района и другое. Запланированные средства муниципального бюджета носят прогнозный характер, они уточняются ежегодно.

«Комплексное выполнение намеченных программой мероприятий приведет к укреплению материальной базы отрасли культуры, популяризации объектов культурного наследия, повышению уровня библиотечного обслуживания», – говорится в паспорте программы. Ожидается, что доля местного населения, охваченного библиотечными услугами, к 2026 году возрастет до 58 процентов, до 300 единиц увеличится количество клубных формирований и секций, на 2 процента вырастет число детей, обучающихся в детской школе искусств, до 90 процентов дорастет доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии.

ИА «Орелград»