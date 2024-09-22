Под Ливнами приведут в порядок могильник с сибирской язвой

Работы будут оплачены за счет бюджетных средств.

Ливенский межрайонный центр ветеринарии объявил тендер на выполнение работ по благоустройству территории сибиреязвенного скотомогильника, расположенного в селе Здоровец. Начальная максимальная цена контракта составляет 701,8 тысячи рублей, средства поступят из областного бюджета. В соответствии с техническим заданием подрядчик будет обязан выполнить ремонт ограждения территории скотомогильника, земляные работы, замену мостика и установку указателей.

Установка информационных щитов предусмотрена на высоте 1,4 метра от уровня земли, со всех четырех сторон. Предупреждающая надпись должна гласить: «Осторожно! Сибирская язва! Скотомогильник». По условиям тендера, ее следует нанести на металлический лист или композитный материал полиграфным методом, устойчивой к внешним воздействиям, контрастной светоотражающей краской или пленкой.

Также контрактом предусмотрена очистка территории от мусора, то очень важно с учетом опасности сибирской язвы. Контрактом предусмотрено уничтожение методом сжигания на месте производства работ строительного мусора, спиленных деревьев, вырубленных кустарников и скошенной травы. Ответственность за соблюдение требований по безопасности труда несет подрядчик.

Кстати, на территории сибиреязвенного скотомогильника запрещено: проводить работы, связанные с выносом грунта, остатков имеющегося ограждения, за пределы территории сибиреязвенного скотомогильника; выносить, вывозить скошенную траву, вырубленные, спиленные кустарники и деревья; использовать остатки строительных материалов и смесей за пределами скотомогильника. Работникам и контролирующим их лицам запрещено пить, курить, принимать пищу и находиться на территории скотомогильника без средств индивидуальной защиты.

На период строительных работ территорию скотомогильника нужно будет обозначить временными предупреждающими знаками, сигнальной лентой и т.п. с целью предотвращения доступа людей, диких и домашних животных. Для обеззараживания строительных инструментов и рабочих частей строительной техники, соприкасающихся с грунтом, подрядчику предписано применять методы и дезинфицирующие средства, обладающие спороцидной активностью.

Тем временем на территории Колпнянского района управление ветеринарии Орловской области провело учения по ликвидации условного очага оспы овец. Как сообщили в ведомстве, в них были задействованы силы и средства Колпнянского межрайонного центра ветеринарии. В ходе мероприятий были отработаны действия сотрудников при возникновении заболевания, а также при ликвидации оспы овец на территории одного из личных подсобных хозяйств поселка городского типа Колпна.

ИА «Орелград»