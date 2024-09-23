Орловские дольщики смогут получать неустойку от застройщиков

Новые правила вступили в силу с 1 сентября 2024 года.

Управление Росреестра по Орловской области разъяснило суть изменений, внесенных Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». В ведомстве уточнили, что новшества уже вступили в силу, они начали действовать с 1 сентября 2024 года. В основном они касаются ответственности застройщика перед участниками договора долевого строительства.

Так, дольщики теперь вправе требовать от застройщика неустойку за нарушение сроков: устранения недостатков и дефектов объекта, согласованных с контрагентом; исполнения требования о соразмерном уменьшении цены договора; исполнения требования о возмещении расходов участника долевого строительства на устранение недостатков и дефектов. Неустойка в пользу дольщика – потребителя уплачивается в двойном размере, но не более стоимости расходов, необходимых для устранения недостатков и дефектов.

«Размер неустойки за нарушение срока устранения недостатков (дефектов) за каждый день просрочки составит 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости расходов на устранение недостатков, действовавшей в период нарушения, если недвижимость приобреталась для личных нужд, и 1/300 ставки – если недвижимость приобретена в целях извлечения прибыли», – уточнили в Управлении Росреестра по Орловской области.

Кроме того, для застройщиков снижен с 5-ти до 3-х лет гарантийный срок на новостройки и с 50 до 5 процентов от присужденной судом суммы снижен штраф за неисполнение застройщиком в добровольном порядке требований участника долевого строительства. Кроме того, в соответствии с поправками, с застройщика нельзя взыскать неустойки или иные финансовые санкции, которые не предусмотрены законом о долевом строительстве или договором долевого участия.

Ранее Управление Росреестра по Орловской области сообщало, что в текущем году в регионе зарегистрировано 1270 договоров участия в долевом строительстве жилья, причем свыше 1000 заявлений на регистрацию права собственности дольщика на построенное жилье было подано застройщиками. Такая возможность стала доступна для них с июля 2020 года. всего с начала 2024 года в регионе введено в эксплуатацию и поставлено на кадастровый учет шесть многоквартирных домов общей площадью 70 174,3 квадратных метров.

ИА “Орелград”