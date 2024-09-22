Рецидивиста отправили в колонию из-за шампуня против перхоти

Мужчина не пожелал оплатить покупку и отправился за решетку.

Уголовное дело было рассмотрено Мценским районным судом. Перед ним предстал местный житель, который ранее уже трижды был судим. Первый срок ему дали в 2017 году за грабеж, второй срок он получил три года спустя и снова за грабеж. В мае 2024 года приговором Мценского районного суда он был признан виновным в совершении шести краж. На сей раз рецидивиста обвинили в совершении еще двух краж. Было учтено то, что на момент совершения преступления данный гражданин был подвергнут административному наказанию за совершение мелкого хищения.

Ему дали 11 суток административного ареста, но, как установил суд, мужчина должных выводов для себя не сделал. В декабре 2023 года он вошел в торговый зал магазина федеральной сети «Пятерочка». Там он взял с полки витринного стеллажа с товарами бытовой химии два идентичных флакона шампуня против перхоти, известного зарубежного бренда. Шампунь он сунул себе за пояс и незаметно прошел с ним мимо кассы. Стоимость похищенного составила 796 рублей 54 копейки.

По камерам видеонаблюдения рецидивиста идентифицировали. Подсудимый свою вину в совершении преступления по данному эпизоду признал полностью, но заявил, что не помнит точно всех обстоятельств совершения преступления. Тем не менее, он признал, что действительно украл два флакона шампуня из магазина, и в содеянном раскаялся. Вскоре в его уголовном деле появился второй эпизод. В самом конце 2023 года подсудимый украл из «Пятерочки» три одинаковых банки кофе, причинив магазину материальный ущерб на общую сумму 833 рубля 62 копейки.

В данном случае подсудимый тоже полностью признал свою вину. За кражу шампуня он получил 6 месяцев лишения свободы, за кражу кофе – еще 6 месяцев, а по совокупности – 7 месяцев лишения свободы. Но суд припомнил приговор, вынесенный в мае 2024 года. В результате окончательное наказание для рецидивиста составило 1 год 3 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА “Орелград”