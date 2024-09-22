В Орле представят интеллектуальный реализм

В городе пройдет выставка произведений живописи Андрея и Николая Дмитренко.

Орловский музей изобразительных искусств анонсировал проведение выставки произведений живописи Андрея и Николая Дмитренко из Санкт-Петербурга «Интеллектуальный реализм». Она будет работать с 20 сентября по 13 октября 2024 года. Как пояснили в музее, интеллектуальный реализм в живописи — это художественное направление современного искусства, возникшее на рубеже ХХ и XXI веков. Его основоположниками являются братья Андрей и Николай Дмитренко – представители семейной династии, члены Союза художников России и Ассоциации Kunstschaffen.

«Творчество Андрея и Николая Дмитренко напрямую обращено к тому, чем живет современный мир и современный человек, – информирует Орловский музей изобразительных искусств. – В поле зрения художников — противоречия и проблемы, которые с началом нового тысячелетия все чаще попадают в объектив тематической картины, вновь доказывающей свою актуальность и необходимость».

Организаторы выставки заранее предупреждают посетителей – представленные полотна требуют вдумчивого рассматривания и претендуют на вовлечение зрителя в мыслительный процесс. Ведущую роль в произведениях играют сюжет и торжество канонов — «восторг перед великими шедеврами прошлого, выверенность композиционных построений, упорядоченная цветовая палитра, сведенная к сочетанию сдержанной монохромной гаммы и звучного локального цвета». При этом ориентация на школу мастерства эпохи классицизма не является ретроспективной, уточнили в музее.

«Проект «Интеллектуальный реализм» ярко обозначил неравнодушие к проблеме отчужденности людей в мегаполисе и к меняющимся отношениям мужчины и женщины. Это попытка увидеть человека и те движения, процессы и проекты, в которые он вовлечен, сквозь призму нашей истории от самых ее истоков», – добавили организаторы.

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ИА «Орелград»