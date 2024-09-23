Губернатор настаивает на тотальном распространении «Пушкинской карты»

В Орловской области с ее помощью можно посетить всего 45 учреждений.

В рамках проекта «Пушкинская карта» молодежь в возрасте от 14 до 23 лет может оформить специальную целевую карту с предоплаченным государством лимитом в 5000 рублей (пополнение происходит ежегодно в январе). На 1 сентября 2024 года в Орловской области приобретено более 444,5 тыс. билетов. 66,54% приходится на кино (Гринн, Современник), 11,43% – музеи, 2,75 – дома культуры. В денежном выражении потрачено 126 млн рублей, сообщила член правительства – руководитель департамента Наталья Георгиева на совещании 23 сентября.

Губернатор Орловской области сразу начал подсчитывать экономические потери. В регионе около 40 тысяч учащихся старше 14 лет.

«Мы сегодня обсуждаем вопрос о том, что необходимо поддерживать сферу культуры. И здесь мы вступаем в некое противоречие, мне кажется, с глобальной задачей, которую определил президент и реальностью, которую мы сегодня имеем. У нас около 700 учреждений культуры. Даже если мы отнесем в сторону те, которые не занимаются показами, постановками, такие статичные, то пускай их будет 200. В «Пушкинской карте» у нас только 45. В чем проблема, чтобы их стало больше?»

По словам Натальи Георгиевой, основная проблема в муниципалитетах – «в заинтересованности и желании подключаться к проекту». Губернатор отметил, что с одной стороны есть вопрос развития учреждений культуры, в том числе материального, с другой, в два раза не выбираются деньги от возможностей по «Пушкинской карте».

«Все школьники должны иметь «Пушкинскую карту». Не вижу никакой проблем вообще. Каждому классному руководителю задача: чтобы все его классы были с «Пушкинской картой». Государство предоставляет деньги», – напомнил Андрей Клычков, обращаясь к главе департамента образования.

Также тема «желания» не должна звучать по отношению к учреждениям культуры.

«Они должны быть в «Пушкинской карте», – поручил Андрей Клычков департаменту культуры. – Вы должны через экспертный совет провести».

Если с выездом в областные учреждения могут быть сложности, то местные можно посещать на уроках и в качестве внеурочных занятий.

«У нас в каждом районе есть музей. У нас с вами открыты кинотеатры: Ливны, Кромы, Покровский район. Все это есть. Возвращаюсь к поручению, которое было год назад. Вместе с образованием, культурой муниципальной, региональной, федеральной, расписать планы мероприятий по наполнению детьми. Все дети были в краеведческом музее? Нет. Все дети были в театре Тургенева? Нет. Но даже по оценкам, который вы показываете, значительная часть была в Гринне, в кинотеатре. Фильмы – все замечательно, но это немножко не та культура, о которой мы с вами говорим сегодня».

Андрей Клычков поручил составить план по каждому учреждению культуры и образовательной организации. Контроль возложен на заместителя губернатора Орловской области в правительстве по социальной политике Олега Ревякина.

«Не совсем правильно, мягко говоря, когда у нас ежегодно из федерального бюджета поступают 5000 рублей. Не выбираются эти деньги. Да, безусловно, это не обязаловка. Но мне кажется, здесь надо включать это в работу образовательных организаций, следом студенты будут подключаться. Не время плыть по течению», – заключил Андрей Клычков.

ИА “Орелград”