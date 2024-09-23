На Знаменке благоустроили территорию перед стадионом

23.9.2024 | 11:45 ЖКХ, Новости

Работы приняты.

Фото: t.me/novosti_orn

Об этом сообщает Администрация Орловского муниципального округа.

Благоустройство проводилось в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Задание выполнял индивидуальный предприниматель – Александр Сергеевич Бережнёв.

Перед входом на стадион обустроили тротуарную дорожку, а также создали две площадки для парковки машин. Одна из них, центральная, покрыта плиткой. Другая, боковая, имеет асфальтовое покрытие. Также на территории установили лавочки и урны.

«Мы продолжаем комплексное благоустройство, впереди ещё много работы!» – заявили в администрации округа.

Ранее стало известно, что в Орловской области маршрут №354 усилят современными ПАЗами.

Фото: t.me/novosti_orn

ИА «Орелград»


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