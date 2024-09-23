Ушёл из жизни орловский ветеран ВОВ Николай Брусов

23.9.2024 | 12:21 Новости, Общество

Он прожил 98 лет.

Фото: t.me/vecherka_74

Уроженец Орловской области успел повоевать не только с немецкими фашистами, но и с японцами.

Николай Алексеевич Брусов родился в Орловской области в 1926-м году. В 1943-м году, по достижении совершеннолетия, ушёл на фронт добровольцем. Служил в 1868-м зенитном артиллерийском полку. Воевал на Украине.

Затем красноармейца Брусова отправили на Дальний Восток, где началась война с Японией. Орловца демобилизовали в 1950-м. Сначала он остался на Дальнем Востоке, где работал на заводе «Амурсталь», а после переехал на Урал в Магнитогорск. Здесь наш земляк продолжил трудовую деятельность в тресте «Магнитострой».

После выхода на пенсию Николай Брусов продолжал жить в Магнитогорске. 9 мая этого года он принимал участие в специальном телеэфире, который организовало местное телевидение. Ветеран вспоминал о подвигах и рассказывал вдохновляющие истории военного времени.

Как сообщает «Вечерний Магнитогорск», защитник Отечества ушёл из жизни 15 сентября.

ИА «Орелград»


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