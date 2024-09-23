Клычков задумался о едином организаторе перевозок

Губернатор Орловской области считает, что это позволит навести порядок.

Вопрос транспортного обслуживания обсудили на совещании 23 сентября. Прозвучала одна из давних проблем – доступность «Сталепрокатного». Около 5000 работников крупной производственной площадки испытывают сложности с тем, чтобы уехать домой после смены или добраться до работы. Дорога фактически относится к Орлу, земельные участки частично в Орловском округе, порядка и стабильности нет.

Губернатор Андрей Клычков отметил, что проблема неоднократно обсуждалась. И в итоге задачи должны быть не локальные. Зачастую происходит «скопление автобусов на границе города и муниципального округа», также трехзначные маршруты заходят и начинают Орлу кататься, создавая пробки, отметил глава региона.

«Нам нужен единственный оператор, который бы занимался организацией всего пространства перевозочного. Потому что иначе это будет и дублирование маршрутов, и отсутствие координации, и организации».

Члену правительства Орловской области Алексею Субботину поручено «планово выходить» к созданию новой структуры или расширению полномочий КУ ОО «Организатор перевозок».

Напомним, в настоящий момент в Орле организацией транспортного обслуживания и подбором перевозчиком занимается профильный комитет администрации города. Областной «Организатор перевозок» отвечает за межмуниципальные маршруты. За восемь месяцев учреждением проведено 145 торгов на сумму более 100 млн рублей. При этом около 40 маршрутов так и существуют только на бумаге, а в Орле продолжается противостояние двузначных автобусов и трехзначных.

ИА “Орелград”