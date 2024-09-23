Лежневу не предъявили обвинения по самой тяжёлой статье

23.9.2024 | 11:15 Важное, Закон и порядок, Криминал, Новости

Он является только подозреваемым.

Фото: newsorel.ru

Это следует из сообщения Советского районного суда Орла, опубликованного в официальных соцсетях.

Суд, информируя о продлении срока содержания под стражей, уточнил, что советник орловского губернатора проходит обвиняемым по двум эпизодам, которые расследуются в рамках статьи 159 УК РФ («мошенничество»), часть 1.

В рамках расследования ещё двух преступлений он пока что имеет статус подозреваемого. Здесь официальные обвинения ещё не предъявлены.

Известно, что одно из преступлений квалифицировано по статье 210 УК РФ, часть 1. Это как раз «организация преступного сообщества» – за неё уголовный кодекс обещает лишение свободы на срок до двадцати лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей.

Ещё один эпизод касается той же статьи «мошенничество», но уже третьей части. Скорее всего, здесь речь идёт о командировках Лежнева на СВО, о которых ранее писала Валентина Остроушко.

ИА «Орелград»


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