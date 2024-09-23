В полумарафоне «Поберегу» приняли участие 2 тысячи орловцев

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Полумарафон стартовал на площади Ленина накануне. Мероприятие организовывал «Орловский социальный кластер», попечителем которого является супруга губернатора — Валерия Клычкова. Сам региональный глава тоже выступил перед участниками акции с речью.

«Все мы помним, что забег был перенесен в связи с происходящими событиями в Курской области. Сегодня куряне, прибывшие к нам, участвуют в организации и проведении забега» – отметил он.

Напомним, что в то же время в Орловской области перенесли дату всероссийской акции «Кросс нации». Орловцы выйдут на неё только в следующие выходные (в отличие от всех других регионов страны). Не исключено, что это было сделано как раз в связи с проведением «Поберегу».

Целью полумарафона являлся сбор средств для установки новой инклюзивной детской площадки. В нём приняли участие около 2 тысяч взрослых и детей. В том числе, известные спортсмены — чемпион России по кикбоксингу Владислав Туйнов и экс-футболист сборной страны Руслан Пименов.

В рамках «Поберегу» состоялся инклюзивный забег детей с ограниченными возможностями здоровья на 100 метров, детский забег на 1 тысячу метров, а также «взрослые» забеги на дистанции 5,2 километра и 10 километров. Акция проходила уже в третий раз.

ИА «Орелград»