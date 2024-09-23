Количество уволенных орловцев превысило число трудоустроенных

Прием и увольнение работников организаций оценили статистики.

В Орловской области во втором квартале 2024 года в организациях, без учета представителей малого предпринимательства, численность выбывших работников превысила численность принятых работников на 2,8 тысячи человек. Такие данные приводит Орелстат. Сотрудники ведомства провели обследование организаций региона и выяснили, что во втором квартале 2024 года было принято на работу 5,5 процента работников списочного состава.

А выбыло за тот же период времени по различным причинам 7,3 процента работников списочного состава. В общей численности принятых работников доля приема на дополнительно введенные рабочие места составила 7,8 процента. Наибольшее значение этого показателя отмечено в организациях сферы информации и связи – 33,6 процента. Статистики также подсчитали, что среди выбывших работников 85,7 процента уволились по собственному желанию.

Наибольшая доля работников, уволившихся по собственному желанию (18,7 процента списочной численности) наблюдалась в сфере информации и связи, наименьшая (2,9 процента) – в деятельности профессиональной, научной и технической. К началу третьего квартала 2024 года численность работников, которых требовалось принять на вакантные рабочие места, составила 10 339 человек или 6,4 процента от списочной численности работников.

«По видам экономической деятельности этот показатель колеблется от 0,7 процента в сфере научных исследований и разработок до 30,4 процента в сфере добычи полезных ископаемых, – добавили в Орелстате. – К высвобождению в третьем квартале 2024 года намечено 147 человек».

ИА “Орелград”