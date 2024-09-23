Орловских спортсменов будут награждать ценными призами

Особо ценные призы будут положены победителям международных соревнований.

Правительство Орловской области внесло изменения в действующий с 2022 года порядок финансирования официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план. В частности, этим документом власти региона утвердили нормы расходов средств на проведение официальных спортивных мероприятий на территории региона. Один из пунктов постановления касается норм расходов на обеспечение наградной атрибутикой. В этот раздел и были внесены изменения.

В частности, в нем появились нормы расходов на награждение победителей и призеров международных, всероссийских, межрегиональных, региональных и межмуниципальных спортивных соревнований. Стоимость медалей, кубков, дипломов, грамот и памятных наград установлена в следующих размерах: в командном первенстве – до 5000, 4500 и 4000 рублей за первое, второе и третье места соответственно; в личном первенстве – до 3000, 2800 и 2600 рублей за первое, второе и третье места соответственно. Стоимость ценных призов составляет до 100 000 рублей за первое место, до 80 000 рублей за второе место и до 60 000 рублей за третье место.

Финансовое обеспечение расходов на проведение соревнований осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до управления физической культуры и спорта Орловской области. В данном случае оно является получателем средств областного бюджета, тратить которые возможно только в пределах утвержденных правительством региона норм. Так, за счет средств областного бюджета предусмотрено финансирование организации и проведения межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий, проводимых на территории Орловской области, а в ряде случаев – региональных и межмуниципальных соревнований.

Тратить бюджетные деньги разрешено на информационно-техническое обеспечение соревнований, предоставление объектов спорта, подготовку мест проведения соревнований, перевозку участников, обеспечение их наградной атрибутикой и сувенирной продукцией. Также можно расходовать казенные средства на проезд спортивных судей к месту проведения соревнований и обратно, включая оплату авиа- и железнодорожных билетов (но только по тарифам экономического класса), проживание и питание участников и спортивных судей, оплату работы судей, обеспечение безопасности мероприятий, проведение торжественных церемоний, медицинское обеспечение, приобретение спортивного инвентаря, в том числе нагрудных номеров, изготовление афиш, буклетов, вымпелов, баннеров, перетяжек, печатной продукции и др.

ИА “Орелград”