КСП рассказала в облсовете о ремонте Дворца Гагарина

Аудиторы сообщили о мерах, принятых по мотивам проверки.

Результаты проверки целевого и эффективного использования средств, выделенных на капитальный ремонт здания бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина» были озвучены на заседании комитета по образованию, спорту, культуре и туризму Орловского областного Совета народных депутатов. Как пояснили в Контрольно-счетной палате Орловской области, о них присутствующим рассказал заместитель председателя контрольного органа Михаил Верижников.

Участники заседания также обсудили меры, направленные на устранение нарушений, установленных в ходе проведения проверки. Из отчета следует, что функции государственного заказчика для проведения капитального ремонта были возложены на КУ «Орелгосзаказчик». Объем проверенных средств составил 68,046 миллиона рублей. По итогам проведенной проверки были установлены нарушения Федерального закона № 44-ФЗ в части установления порядка авансирования и приемки работ.

Также были выявлены факты нарушения подрядчиком графика выполнения работ. Отмечены и недостатки разработанной проектно-сметной документации, в которую на этапе исполнения контракта 23 раза вносились изменения для корректировки объемов и видов работ. По мнению КСП, «Орелгосзазаказчиком» не была обеспечена результативность бюджетных расходов на сумму 4,054 миллиона рублей при приемке и оплате работ, не отвечающих требованиям строительных норм и правил.

«В ходе исполнения контракта учреждением осуществлен допуск подрядчика к выполнению объема работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией и превышающих предельную стоимость ремонта и утвержденный объем финансирования по объекту», – говорилось также в отчете о проверке. «Орелгосзаказчику» было внесено преставление, которое находится на контроле КСП.

По итогам исполнения требований в адрес подрядчика была направлена претензия о выплате неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере 1,294 миллиона рублей. Было проведено повторное комиссионное обследование на объекте, после чего в адрес подрядчика было направлено требование об устранении недостатков выполненных работ. В адрес проектировщика направлено требование о необходимости уточнения расчетов по энергоэффективности и внесении изменений в проектную документацию с целью приведения помещений в соответствие с требованиями СанПин.

Также была проведена работа по актуализации проектов контрактов при осуществлении государственных закупок, усилен контроль за правильностью оформления контрагентами документов о приемке товаров, работ и услуг.

ИА «Орелград»