В орловском управлении СК проведут служебную проверку

23.9.2024 | 13:02 Закон и порядок, Новости

Такое поручение дал руководитель ведомства Александр Бастрыкин.

Фото: приёмная Председателя СК России

К руководителю Следственного комитета России обратилась жительница города Ливны. Женщина проживает в доме на местной улице Денисова. Здание построено в 1972-м году. По словам орловчанки, уже около 30 лет дом постепенно приходит в негодность.

На данный момент износ инженерных систем и несущих конструкций превышает 80%, плиты перекрытий деформированы, в жилых помещениях из-за постоянной сырости распространилась плесень. Тем не менее, орловчанка рассказала, что дом не хотят признавать аварийным и расселять, а вместо этого хотят сделать здесь капитальный ремонт. Жильцы выступают против этого.

В Управлении СК России по Орловской области расследуется соответствующее уголовное дело. Однако оно заведено ещё в июне минувшего года. Пока что виновные в нарушениях не привлечены к ответственности.

В итоге Александр Бастрыкин поручил руководителю орловского Управления Петру Юдину принять меры к завершению данного расследования, причём в кратчайшие сроки, и направить дело в суд, а после доложить о выполнении данного поручения. Также глава СКР дал указание управлению кадров Следственного комитета России – провести служебную проверку в областном подразделении «по факту допущенной волокиты».

За исполнением этих планов проследят в центральном аппарате ведомства.

Ранее Бастрыкин поручил разобраться с плесенью в доме на Индустриальной улице города Ливны.

ИА «Орелград»


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