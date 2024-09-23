Орловские пожарные спасли от огня три посёлка в ЛНР

Орловцы вернулись из командировки под Луганск.

Об этом рассказали в пресс-службе Управления МЧС России по нашей области. Орловский сводный отряд завершил работы по тушению ландшафтных пожаров в Луганской Народной Республике.

Орловцы находились в ЛНР неделю. Пожарные защитили от огня три населённых пункта, спасли от огненной стихии жилые дома и дачные постройки, ликвидировали множество очагов пожаров.

В сводный отряд Орловской области вошли сотрудники 2-й и 5-й пожарных частей города Орла, 7-й части города Ливны и Специализированной части. Общая численность составила 22 человека. В распоряжении отряда имелось пять единиц техники.

Как рассказали в ведомстве, тушить пожары приходилось весь день — оставалось время лишь на короткие передышки.

Впрочем, пока что ситуация в ЛНР остаётся напряжённой. Как сообщает местное Управление МЧС, за последние сутки в республике ликвидировали 48 пожаров, из них 42 — в экосистеме. В 18 городских и муниципальных округах выгорела территория общей площадью около 22 гектар.

ИА «Орелград»