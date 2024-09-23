В Орле собирают жалобы на необеспечение детей лекарствами

23.9.2024 | 13:40 Закон и порядок, Медицина, Новости

Новую горячую линию организовала прокуратура.

Фото: ИА «Орелград»

Это сделано по указанию прокурора Орловской области. Жители региона могут сообщить о нарушениях прав несовершеннолетних на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, лечебным питанием и техническими средствами реабилитации.

Информация о нарушениях в данной сфере принимается на горячую линию до 30 октября. По результатам обращений, поступивших в рамках мероприятия, будут приняты необходимые меры.

Звонки принимаются по телефонам

  • 8 (4862) 40-56-48 (старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Екатерина Псарёва),
  • 8 (4862) 40-56-21 (помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Маргарита Баранчикова),
  • 8 (4862) 43-63-89 и 8-903-637-14-95 (дежурный прокурор прокуратуры области).

ИА «Орелград»


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