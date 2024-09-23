Солнце помешает орловцам смотреть телевизор

23.9.2024 | 15:01 Новости

В Орловской области ожидаются сезонные помехи в телевещании.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом предупредила госкомпания «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», которая отвечает за данный вопрос, в том числе, и в нашем регионе.

«Осенняя интерференция» прогнозируется с 27 сентября по 20 октября. Помехи на экранах телевизоров могут продолжаться от нескольких секунд до 10 минут. Причём — только в промежутке с 10:52 до 12:42. Наиболее глобальные помехи (на всей территории области) могут иметь место 27, 28 и 29 сентября, в период с 11:33 до 12:42.

Чтобы устранить неполадки, нужно будет перезагрузить приставку, подключённую к телевизору, или провести повторную автонастройку каналов.

Солнечной интерференцией называется природное явление, которое имеет место всего два раза в году. Тогда на орбите Солнце оказывается ровно позади космических спутников связи. Это приводит к искажению сигнала, который принимается на Земле со спутника, так как его «забивает» солнечное излучение.

ИА «Орелград»


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