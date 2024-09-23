Решение по делу «Мценской версты» вынесут в октябре

Рассмотрение антимонопольного дела близится к своему завершению.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области назначила на 8 октября рассмотрение дела, возбужденного по признакам нарушения законодательства управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Мценска. Чиновников подозревают в нарушении пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции». Дело было заведено приказом Орловского УФАС России в конце июля 2024 года по жалобе компании «Люмьер» из города Тольятти.

Назначенное на 8 октября заседание может стать заключительным. Если, конечно, стороны к тому времени не представят какие-то новые доказательства своей правоты. Комиссия УФАС, рассмотрев имеющиеся в деле документы и сведения, усмотрела в действиях управления ЖКХ признаки нарушения антимонопольного законодательства при проведении электронного аукциона на приобретение уличного освещения в рамках благоустройства улицы Ленина – проект «Мценская верста».

Предварительно установлено, что заявка, поданная признанной победителем компанией, не соответствовала требованиям заказчика, установленным в извещении о проведении аукциона. Однако, в нарушение требования закона о контрактной системе, она не была отклонена заказчиком. В материалах дела указано, что «неправомерное признание заявки победителя аукциона соответствующей требованиям документации… является нарушением порядка определения победителя».

Указанные действия управления ЖКХ администрации города Мценска привели или могли привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, считает антимонопольный орган. Согласно процедуре, перед вынесением окончательного решения антимонопольная комиссия принимает заключение об обстоятельствах дела. В случае принятия такого заключения рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства подлежит отложению, что и было сделано в данном случае.

Копия заключения уже направлена заинтересованным сторонам. Управлению ЖКХ и компании «Люмьер» предложено в срок до 3 октября 2024 года представить в письменной форме пояснения и доказательства по доводам, изложенным в заключении об обстоятельствах дела, а также иную информацию, документы или сведения, имеющие значение для рассмотрения настоящего дела по существу.

ИА “Орелград”