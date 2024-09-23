Сегодня в Орле точечно отключают горячую воду

С неудобствами столкнулись жители 908-го квартала и Лужков.
Об этом сообщили в АО «Орёлгортеплоэнерго».
Сегодня до 18 часов будут отключены от горячей воды здания, получающие услугу от котельной, которая расположена на Кромской, 7-А. Здесь проводятся работы по замене кабельных линий.
В связи с этим удобств не будет в детсадах №7 и №87, а также лицее №40. В жилом секторе под отключения попадают дома по адресам
- Кромская, 9, 8, 10, 11,
- Машкарина 4, 6, 8, 1, 12, 14, 16, 20,
- Планерная, 53, 57, 59, 61, 65, 67, 69,
- Саханская 3,
- Чечневой, 1.
Также до 18 часов будут вестись ремонтные работы на котельной, расположенной на улице 6-й Орловской дивизии, 14 (в микрорайоне Лужки). В связи с этим горячей воды не будет в детсаду №88 и жилых домах, которые находятся на 6-й Орловской дивизии, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 и 27, а также на Узловой, 1, 2 и 3.
ИА «Орелград»