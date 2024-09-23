Сегодня в Орле точечно отключают горячую воду

С неудобствами столкнулись жители 908-го квартала и Лужков.

Об этом сообщили в АО «Орёлгортеплоэнерго».

Сегодня до 18 часов будут отключены от горячей воды здания, получающие услугу от котельной, которая расположена на Кромской, 7-А. Здесь проводятся работы по замене кабельных линий.

В связи с этим удобств не будет в детсадах №7 и №87, а также лицее №40. В жилом секторе под отключения попадают дома по адресам

Кромская, 9, 8, 10, 11,

Машкарина 4, 6, 8, 1, 12, 14, 16, 20,

Планерная, 53, 57, 59, 61, 65, 67, 69,

Саханская 3,

Чечневой, 1.

Также до 18 часов будут вестись ремонтные работы на котельной, расположенной на улице 6-й Орловской дивизии, 14 (в микрорайоне Лужки). В связи с этим горячей воды не будет в детсаду №88 и жилых домах, которые находятся на 6-й Орловской дивизии, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 и 27, а также на Узловой, 1, 2 и 3.

ИА «Орелград»