Орловские преступники стали более скрытными

23.9.2024 | 10:30 Важное, Криминал, Новости

Преступность в общественных местах снизилась почти на 25%.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Такая информация содержится в отчёте об оперативной обстановке в Орловской области за январь — август текущего года (включительно). Его опубликовало региональное Управление МВД.

Как следует из отчёта, число преступлений, произошедших в общественных местах, сократилось на 24,8%. При этом криминальных эпизодов, которые имели место именно на улицах, стало меньше на 27,3%.

«В структуре уличной преступности не совершено изнасилований, уменьшилось количество грабежей и хулиганств», – отметили в полиции.

В МВД напомнили, что общественные места регулярно патрулируют не только сотрудники полиции, но и росгвардейцы. За указанный период таким образом было выявлено 218 граждан, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее стало известно, что в Орловской области 252 человека наказали за наркотики.

ИА «Орелград»


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