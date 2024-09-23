Орловские преступники стали более скрытными

Преступность в общественных местах снизилась почти на 25%.

Такая информация содержится в отчёте об оперативной обстановке в Орловской области за январь — август текущего года (включительно). Его опубликовало региональное Управление МВД.

Как следует из отчёта, число преступлений, произошедших в общественных местах, сократилось на 24,8%. При этом криминальных эпизодов, которые имели место именно на улицах, стало меньше на 27,3%.

«В структуре уличной преступности не совершено изнасилований, уменьшилось количество грабежей и хулиганств», – отметили в полиции.

В МВД напомнили, что общественные места регулярно патрулируют не только сотрудники полиции, но и росгвардейцы. За указанный период таким образом было выявлено 218 граждан, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее стало известно, что в Орловской области 252 человека наказали за наркотики.

ИА «Орелград»