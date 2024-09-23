В Орловской области растет число аутистов и детей с умственной отсталостью

Всего детей с ОВЗ в школах и детсадах 10773, в том числе 1,9 тысячи – инвалиды.

О возможностях развития системы, позволяющей детям с ограниченными возможностями здоровья получать качественное образование, поговорили на совещании 23 сентября.

«К сожалению, количество детей с ограниченными возможностями здоровья с каждым год увеличивается, – сообщила член правительства Орловской области Ирина Патронова. – Так, например, выросло количество детей с расстройствами аутистического спектра, задержкой психического развития, умственной отсталости».

В настоящий момент функционирует восемь специальных коррекционных образовательных учреждений для детей с различными заболеваниями, в которых получают образование 1005 человек. 129 детей-инвалидов обучаются по дополнительным общеобразовательным программам на базе ресурсного центра. Организовано также надомное обучение лиц с умственными и физическими недостатками, имеющих множественные нарушения. 66 таких воспитанников не могут получать образование со своими сверстниками.

В рамках реализации проекта «Учим-Знаем» на базе «Созвездие Орла» функционирует структурное подразделение «Госпитальная школа», в котором проходят обучение дети, получающие длительное лечение медицинских учреждениях.

«В последнее время все большее количество ребят с ОВЗ обучаются в общеобразовательных организациях в рамках инклюзивного образования, – рассказала Ирина Патронова. – Разрабатываются адаптивные основные образовательные программы, учитывающие индивидуальные и психофизические особенности ребят. Образовательный процесс проходит при психолого-педагогическом сопровождении педагогов-психологов, социальных педагогов, тьютеров, учителей-дефектологов, учителей-логопедов».



Проводятся мероприятия по созданию безбарьерной среды в образовательных организациях. В госпрограмме «Доступная среда» уже приняли участие 83 общеобразовательные организации нашего региона, а также 34 детских сада и восемь учреждений дополнительного образования детей. В рамках реализации федерального проекта «Образование» в семи специальных коррекционных учреждениях обновлена материально-техническая база.

«Особое внимание в таких учреждениях уделяется трудовому обучению, социализации воспитанников, стимулированию выпускников к различному дальнейшему развитию», – подчеркнула Ирина Патронова.

Привлекаются партнеры. Так, например, в настоящее время активно реализуется проект «Школа равных возможностей» при поддержке Орловского социального кластера. А также налажено взаимодействие с благотворительным фондом «Каждый особенный». Общественные организации оказывают помощь в проведении Всероссийской недели инклюзивного образования, конкурсов.

В области функционируют службы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения. Помощь образовательным организациям в реализации адаптированных образовательных программ и их разработке в настоящий момент оказывают 10 центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, которые действуют по кластерному принципу. В рамках реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей с особенностями развития» функционирует региональная служба оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям.



«Большое внимание в нашем регионе мы уделяем сопровождению обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при получении ими профессионального образования, – рассказала Ирина Патронова. – В настоящий момент мы стараемся максимально в наших профессиональных образовательных организациях создать условия для таких ребят. С целью стимулирования выпускников и молодых специалистов также проходят региональные этапы национального чемпионата «Абилимпикс». Во всех профессиональных организациях работают консультационные пункты по помощи в выборе профессии и дальнейшего пути».

По словам Ирины Патроновой, в образовательных организациях региона принимаются максимальные меры для обеспечения равного доступа к качественному образованию и учебно-воспитательному процессу ребят с ограниченными возможностями здоровья.

ИА “Орелград”