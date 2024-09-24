Администрация Орла решила судиться с УФАС

Судебное решение может повлиять на дело о ремонте двух школ.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области удовлетворила два однотипных ходатайства МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» и приостановила рассмотрение сразу двух антимонопольных дел. Как уже рассказывал «Орелград», дела были заведены по заявлению столичной компании «Управление капитального строительства». Признаки нарушения антимонопольного законодательства были усмотрены при проведении открытых конкурсов в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту здания гимназии №39 имени Фридриха Шиллера и лицея №32 имени И.М. Воробьева в Орле.

В обоих случае желание побороться за многомиллионные контракты выразили несколько компаний, но контракты достались одной – компании «Стройкомплект». Из поступившей в антимонопольный орган жалобы следует, что признанная победителем компания не подтвердила имеющийся у нее опыт реализации крупных государственных или муниципальных заказов. Значит, по мнению жалобщика, допускать к участию в аукционах ее было нельзя. Ознакомившись с жалобой, антимонопольщики издали приказы о возбуждении двух дел.

Специально созданная комиссия должна проверить, действительно ли заявки компании «Стройкомплект» были необоснованно признаны соответствующими требованиям документации конкурсов. Если это так, то действия заказчика, с точки зрения закона, привели к нарушению порядка определения победителя конкурса. Однако пока антимонопольщики выяснять этот вопрос не будут. Рассмотрение антимонопольных дел отложено до принятия и вступления в законную силу решений арбитражного суда Орловской области.

Последний на днях принял к производству два заявления администрации города Орла о признании недействительными решений Орловского УФАС России, принятых в мае 2024 года и напрямую касающихся указанных конкурсов по определению подрядчика для ремонта школ. По сути, в ближайшее время суд будет выяснять, правомерно ли не были отклонены заявки компании, признанной победителем. Выводы, сделанные судом, будут иметь значение для рассмотрения антимонопольных дел.

ИА «Орелград»