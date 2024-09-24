Конкурс любительских театров запускают в Орле

К участию в фестивале-конкурсе также приглашаются студенческие театры.

Орловский областной центр народного творчества запускает фестиваль-конкурс студенческих и любительских театров ЦФО «Бархат кулис – 2024». Как пояснили организаторы, к участию приглашаются студенческие и любительские театры и студии всех жанров театрального искусства. Допустят даже тех, кто имеет заслуженные награды и носит почетные звания, в том числе «Народный любительский коллектив» и «Образцовый любительский коллектив». Ведомственная принадлежность в данном случае не важна.

Конкурс будет проведен при поддержке департамента культуры Орловской области с 1 октября по 16 ноября 2024 года. Цели и задачи: создание условий для сохранения и популяризации культурного наследия народов России, для творческого общения и обмена опытом студенческих и любительских театров, совершенствование репертуарной политики и повышение художественного уровня спектаклей, популяризация студенческих и любительских театров среди населения.

Кроме того, целью является выявление новых талантливых коллективов, режиссеров, педагогов, художников, исполнителей в области студенческого и любительского театрального творчества. Участники могут представить спектакли по классическим произведениям, современную драматургию, инсценировки, логически завершенные отрывки и постановки пьес собственного сочинения. Разнообразие театральных жанров, равно как и возраст участников, не ограничены.

Работы будут оцениваться в каждой возрастной категории соответственно. Прием заявок пройдет на первом этапе конкурса, в период с 1 по 30 октября. Второй этап – отборочный – пройдет с 1 до 10 ноября. На этом этапе жюри будет просматривать присланных видео спектаклей или их отрывков. Третий, заключительный этап назначен на 16 ноября. Он предусматривает награждение участников и заключительный показ отрывков лучших работ.

В программу фестиваля включена также работа творческой лаборатории для руководителей студенческих и любительских театров и студий, с обсуждением просмотренных спектаклей. Кроме того пройдет встреча «Записки творческих мыслей…», цель которой – обмен опытом и инновационными формами работы в театральном жанре. Жюри присудит призовые места по таким номинациям, как лучший спектакль, лучшая креативная новогодняя программа, лучшая работа режиссера, лучшая женская и мужская роли, лучшее художественное, музыкальное и световое оформление спектакля.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»