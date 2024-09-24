Во Мценске создание Книги почетных граждан столкнулось с трудностями

Работа над ней ведется в краеведческом музее.

По данным отдела культуры и социальной политики администрации города Мценска, в Мценском краеведческом музее им. Г.Ф. Соловьева организована работа по оформлению макета Книги почетных граждан. Из информации ведомства, преставленной в горсовете народных депутатов, следует, что по каждому гражданину аккумулируется следующая индивидуальная информация: описание заслуг, биографические данные, должность и общественный статус на момент присвоения звания. Заполняются сведения о трудовой биографии или общественной и государственной деятельности, указывается дата кончины.

«Работу по подготовке макета Книги планируется завершить до конца текущего года, – следует из отчета, представленного в Мценском городском Совете народных депутатов. – Остается открытым вопрос финансированиия. Изготовление обложки книги в утвержденных параметрах (250*360мм) в типографиях города Орла не представляется возможным».

За пределами Орловской области, по имеющейся у отдела информации, изготовление одного экземпляра книги будет стоить в пределах 45 тысяч рублей. А в соответствии с утвержденным в городе положением, Книга почетных граждан должна быть изготовлена в двух экземплярах. Получается, что на издание придется потратить как минимум 90 тысяч рублей.

Ввиду дефицита бюджета мэрия попросила депутатов рассмотреть возможность внесения изменений в положение о книге и изменить ее размеры, например, на формат А4. Это позволит сэкономить на издании и уложиться в лимиты выделенных средств. Предложен и альтернативный вариант: местные парламентарии могут предусмотреть финансирование издания в рамках «Сводного перечня предложений избирателей депутатам Мценского городского Совета народных депутатов на 2026 год».

ИА «Орелград»