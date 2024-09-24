«Дормаш-Интернешнл» обанкротился

Процедура банкротства растянулась почти на 10 лет.

Арбитражный суд Орловской области постановил завершить конкурсное производство в отношении общества с ограниченной ответственностью «Дормаш-Интернешнл». Напомним, эта организация была «Дочкой» завода «Дормаш», некогда флагмана орловской промышленности. Завод выпускал тяжелую дорожную технику, а «Дормаш-Интернешнл» занимался ее продажами. В процедуру банкротства оба предприятия ушли практически синхронно. Процедура растянулась на долгие годы.

В случае с «Дормаш-Интернешнл» история началась с заявления, которое в суд подала компания «Аби» 3 ноября 2015 года. Она первой попросила о признании ООО «Дормаш-Интернешнл» несостоятельным. Определением суда от 15 декабря 2015 года было возбуждено производство по делу о банкротстве, Но в марте 2016 года суд произвел замену заявителя – компанию «Аби» сменило общество с ограниченной ответственностью «Меркатор Холдинг».

Определением арбитражного суда Орловской области от 6 июня 2016 года в отношении компании-должника была введена процедура наблюдения, а решением от 10 ноября 2016 года «Дормаш-Интернешнл» признали несостоятельным. В отношении него была введена процедура конкурсного производства. И вот сейчас действующий конкурсный управляющий обратилась в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры и представила отчет о результатах ее проведения.

Из отчета следует, что все необходимые действия по проведению процедуры конкурсного производства совершены. Лица, участвующие в деле, каких-либо ходатайств и возражений относительно завершения процедуры в отношении должника не заявили. Доказательств осуществления мероприятий, позволяющих пополнить конкурсную массу должника, никто не представил. Как установил суд, конкурсным управляющим была проведена инвентаризация и оценка рыночной стоимости имущества компании, по результатам которой она была определена в 16 миллионов рублей.

В ходе процедуры конкурсного производства было проведено 20 торгов по продаже имущества должника. Поступления на счет компании-должника составили 26,74 миллиона рублей. Так, взыскание дебиторской задолженности, оспаривание сделок должника и реализация имущественных прав принесли 10,06 миллиона рублей, реализация предмета залога – 10,34 миллиона рублей, продажа товарно-материальных ценностей – 6,33 миллиона рублей.

Стоит отметить, что реестр требований кредиторов ООО «Дормаш-Интернешнл» был гораздо больше, чем удалось получить за период конкурсного производства. Требования кредиторов, установленные судом, составляли 1,259 миллиарда рублей. Из отчета следует, что полученные денежные средства были направлены на погашение текущих обязательств должника. В частности, задолженность по заработной плате перед сотрудниками и судебные расходы были погашены полностью.

Реестр текущих платежей первой, второй, третьей, четвертой очереди также погашены полностью, а вот пятая очередь реестра текущих платежей погашена лишь частично. В ходе конкурсного производства вторая очередь реестра требований кредиторов была погашена в полном объеме на сумму 279 761,45 рубля. Третья очередь по обязательствам, обеспеченным залогом имущества, погашена на сумму 9,43 миллиона рублей, что составляет 11,16 процента от общей суммы третьей очереди реестра требований кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества.

Конкурсным управляющим была проведена работа по закрытию расчетных счетов должника и сдаче документов в архив. В решении суда отмечено, что «конкурсным управляющим не было установлено оснований для подачи заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности». В ходатайстве о завершении конкурсного производства также было указано, что у компании-должника фактически отсутствует какое-либо имущество для дальнейшей реализации, все возможные мероприятия по пополнению конкурсной массы проведены.

ИА «Орелград»