Семьям погибших и пострадавших участников СВО выплатят 152 миллиона

Соответствующие поправки планируется внести в бюджет Орловской области.

Департамент финансов Орловской области подготовил проект внесения изменений в закон об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Он был представлен на заседании профильного комитета Орловского облсовета народных депутатов. В соответствии с ним расходная часть будет увеличена на 4,006 миллиарда рублей, а годовой уровень расходов возрастет до 61,473 миллиарда рублей. За счет налоговых и неналоговых доходов в 2024 году увеличение расходов областного бюджета предусматривается по нескольким направлениям.

В частности, на выплаты раненым и членам семьи погибших участников специальной военной операции в бюджет добавляется 152 миллиона рублей. Напомним, ранее порядок предоставления таких выплат утвердило региональное правительство. На исполнение указа президента Российской Федерации от 31 июля 2024 года № 644 «О единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации» на обеспечение выплат орловцам, заключившим контракт, в размере до 400 тысяч рублей в бюджет заложат 270 миллионов рублей.

Кроме того, 185,137 миллиона рублей будут направлены в резервный фонд Орловской области. В дальнейшем их планируется направить на финансовое обеспечение временного социально-бытового обустройства граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях российских регионов, где введены максимальный и средний уровни реагирования. То есть речь идет, прежде всего, о жителях Курской области, вынужденно покинувших свое жилье из-за нападения ВСУ и находящихся в пунктах временного размещения на территории Орловской области.

Что касается других расходов, то 830,983 миллиона рублей дополнительно будет направлено на оплату труда работников бюджетной сферы, включая средства в виде субвенции на образовательный процесс. Расходы Дорожного фонда Орловской области в соответствии с поправками будут увеличены на 250 миллионов рублей. А за счет остатков средств на едином счете бюджета на 1 января 2024 года расходы Дорожного фонда будут увеличены еще на 961,742 миллиона рублей, плюс в бюджет включаются средства инвестиционных кредитов и специальных казначейских кредитов на 498,149 миллиона рублей. При этом средства на строительство школ, запланированные в объеме 500 миллионов рублей и включенные ранее за счет остатков средств на 1 января 2024 года, перенесены с 2024 года на 2025 год.

ИА «Орелград»