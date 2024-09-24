В Орле чиновникам понадобились кресла, выдерживающие 120 килограмм

Поставщика ищет департамент образования Орловской области.

Департамент образования Орловской области объявил тендер на поставку шести офисных кресел. Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 69 756 рублей, то есть каждое кресло обойдется бюджету региона в 11 626 рублей. Относительно невысокая цена закупки объясняется характеристиками кресел, которые планируется закупить. Это будут не кресла для руководителей, а обыкновенные офисные кресла для персонала, не отличающиеся роскошным набором функций.

Например, кресла должны быть обиты искусственной кожей. Отдельное требование установлено для такой технической характеристики, как «Максимальная статическая нагрузка»: поставляемые кресла должны выдерживать максимальную нагрузку в 120 килограммов и более. Нагрузка по массе, а также другие дополнительные характеристики включены в требования поставляемому товару «в целях обеспечения потребностей заказчика, что обусловлено необходимостью обеспечения условий безопасности, удобства, снижения утомляемости, увеличения комфортных условий на рабочих местах сотрудников».

Поставляемый товар должен являться новым – ранее не находившимся в использовании у поставщика или у третьих лиц. Кресла не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. При этом они должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации и техническим условиям, предъявляемым к данному наименованию товара. На товар, в момент поставки, должны быть представлены соответствующие сертификаты или их заверенные копии. В противном случае кресла у поставщика могут не принять.

По условиям тендера, поставщик гарантирует, что поставленные кресла соответствует требованиям, установленным контрактом. Под гарантийным обслуживанием в данном случае подразумевается замена поставленного товара при обнаружении брака. Срок гарантии на кресла должен составить не менее 12 месяцев. В случае причинения вреда имуществу заказчика «вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков поставленного товара», возмещает убытки именно поставщик.

ИА «Орелград»