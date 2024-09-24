Главу Орловского округа выберут по конкурсу

Первый этап конкурсного отбора стартует 8 ноября.

Орловский окружной Совет народных депутатов на ближайшей сессии планирует принять решение о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Орловского муниципального округа. Напомним, это место стало вакантным в августе текущего года, когда Роман Жуков досрочно сложил свои полномочия. Проект решения о проведении конкурсного отбора уже подготовлен, осталось лишь, чтобы его утвердили местные парламентарии.

Известен список потенциальных членов конкурсной комиссии. В нее предложено включить: Вячеслава Гольцова, председателя комитета по бюджету, налогам и финансам; Павла Степанова, заместителя председателя комитета по строительству, ЖКХ, экологии и землепользованию; Людмилу Шадрину, члена комитета по правовому регулированию, социальным вопросам, делам молодежи и связям с общественными объединениями; Юрия Косолапова, члена комитета по строительству, ЖКХ, экологии и землепользованию; Андрея Царькова, члена комитета по строительству, ЖКХ, экологии и землепользованию.

Документы от соискателей, желающих участвовать в конкурсе, будут принимать в период с 1 по 31 октября. Проведение конкурса планируется назначить на 8 и 15 ноября. Первый и второй этапы пройдут в малом зале администрации Орловского муниципального округа. Соискатели должны подать пакет документов, в том числе заключение медицинской организации о наличии или отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу, документы, подтверждающие отсутствие судимости, справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и так далее.

Также они должны представить собственную программу социально-экономического развития Орловского муниципального округа Орловской области на 5 лет, причем в печатном исполнении программа должна содержать не более 40 листов. В ней следует указать: оценку текущего социально-экономического состояния Орловского муниципального округа, описание основных социально-экономических проблем, комплекс предлагаемых мер и предполагаемые сроки реализации отдельных этапов.

Соискатели должны отвечать ряду требований. Одно из них – отсутствие на день проведения конкурса ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. Обязательно наличие высшего образования и опыта профессиональной деятельности в области государственного или муниципального управления, экономики, финансов и хозяйственного управления.

Обязательно знание Конституции РФ, федеральных и региональных законов, указов президента и постановлений правительства страны. Необходимо наличие навыков оперативного принятия и реализации управленческих решений, планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых управленческих решений, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач, своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, стимулирования достижения результатов, управления и организации работы по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления.

На первом этапе комиссия оценит полноту, своевременность и достоверность представленных документов, а также соответствие участника конкурса требованиям. Второй этап включает в себя доклад участника (до 30 минут) с кратким изложением программы и собеседование членов комиссии с участником после его выступления. Члены комиссии вправе задать вопросы по представленной программе, об опыте предыдущей работы или службы участника и об основных достижениях участника на предыдущих местах работы или службы, о знании Конституции и законов.

ИА «Орелград»