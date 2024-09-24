Иск о массовом отравлении пчел рассмотрели в Ливнах

В пользу пострадавших пчеловодов взыскано более 24 миллионов рублей.

Ливенский районный суд рассмотрел иски 36 местных пчеловодовов, обвинивших компанию «Дано» в гибели своих пчел. В суд они обратились за возмещением материального вреда, причиненного мором пчел. В обоснование заявленных требований истцы указали, что каждому из них принадлежит пасека, расположенных рядом с землями «Дано». Инцидент, по мнению пасечников, произошел в июне 2023 года, когда ответчик обрабатывал ядохимикатами поля с цветущим рапсом. Пчеловоды утверждают, что о предстоящей обработке полей их никто не предупредил, хотя данная процедура обязательна по закону.

«В результате воздействия ядохимикатами получили отравление и полностью погибли пчелы в принадлежащих им пчелосемьям, что подтверждается актами обследования удостоверяющий факт отправления пчел пестицидами, – следует из информации пресс-службы Ливенского районного суда. – Обработка проводилась препаратом «Каратошанс» класс опасности для пчел – 1-й».

В ходе судебного процесса выяснилось, что объявление ответчика все-таки было опубликовано в районной газете. Но истцы сочли, что оно «не содержало полной информации об обработке посевов ядохимикатами… конкретных данных о применяемом препарате, его токсичности и сроках изоляции пчелиных семей». Также они обвинили компанию в том, что та не приняла «никаких предупредительных мер по информированию населения об обработке полей пестицидами».

Пчеловоды просили суд взыскать с ответчика причиненный им материальный ущерб на общую сумму 27,818 миллиона рублей. Представители компании-ответчика в судебном заседании исковые требования не признали. Уже в процессе рассмотрения исков пять пчеловодов от своих требований отказались. Еще четверым не удалось доказать, что причиной гибели принадлежащих им пчел явились именно действия ответчика по ненадлежащему использованию пестицидов.

«Таким образом, Ливенский районный суд исковые требования истцов к обществу с ограниченной ответственностью «Дано» о возмещении ущерба, удовлетворил частично, – резюмирует пресс-служба суда. – Суд взыскал в пользу истцов в возмещение материального ущерба в общей сложности 24 357 833 рубля. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке».

ИА «Орелград»