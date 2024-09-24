Защитник «Мамбы» завис в невесомости

24.9.2024 | 10:37 Новости, Происшествия

Для брата Мамеда Гусейнова Али в Орле пока не определили статью.

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Драка у одного из ночных баров города продолжает обрастать подробностями, возможно, новыми уголовными делами. Конфликт произошел ночью 11 августа. Боец на голых кулаках (ММА) Мамед Гусейнов (псевдоним Мамба) ударил девушку. Прибывшую на место преступления женщину-полицейского мужчина оскорбил и не желал подчиняться законным требованиям. Позже орловский СКР сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Мамеда Гусейнова, а также опубликовал видеоролик с его извинениями.

Канал «Орел24» сообщает, что за кадром осталась часть конфликта. За первую девушку вступился парень. Его ударил брат Мамеда Гусейнова Али. Мужчина недавно вышел из колонии. Примечательно, что его свобода ограничена: в ночное время он должен находиться дома, носить браслет. Уже почти месяц Железнодорожный райотдел полиции Орла решает, как квалифицировать его действия.

В минувшие выходные вечеринку в баре «Honzo» посетил СОБР. Бойцы провели профилактическое мероприятие “с целью недопущения противоправной деятельности”.

ИА “Орелград”


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