На Орловщине на одну вакансию приходится три резюме

Такова статистика Head Hunter.

Аналитики популярного сайта по поиску работы и сотрудников «подбили» статистику по региону за август этого года. Оказалось, что в этот период в Орловской области на одну свободную вакансию приходилось по 3,1 резюме.

Это даже выше показателей годичной давности. В августе 2023-го одной орловской вакансии соответствовало 2,8 резюме. Таким образом, можно констатировать, что, судя по этим цифрам, потребность в работе в регионе не уменьшилась, а выросла. А вот кадровый голод, наоборот, пошёл на спад.

«Сегодня дефицит [кадров] укоренился в сфере розничной торговли, массового и рабочего персонала, транспорта и логистики, продаж и обслуживания клиентов, производства и сервисного обслуживания. Причём именно эти сферы можно назвать костяком текущего рынка труда, другими словами – в структуре спроса они занимают самые большие доли, и, значит, рынок здесь ещё более жёсткий для работодателей», – пояснила директор филиала hh.ru в ЦФО Марина Качанова.

Конкретно в Орловской области соотношение вакансий и резюме наименее выгодно для работодателей в сферах «Розничная торговля», «Автомобильный бизнес», «Рабочий персонал», а также «Производство, сервисное обслуживание». Здесь на одно свободное место приходится менее двух соискателей.

Напомним, что ранее официальные источники заявили об историческом минимуме безработицы на Орловщине.

ИА «Орелград»