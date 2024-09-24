Суд пересмотрел размер штрафа для «МонолитСтроя»

Организация вовремя не завершила работы на Комсомольской улице Орла.

Предприятие выполняло капитальный ремонт проезжей части и прилегающей территории автомобильной дороги, проходящей по улице Комсомольской (между перекрёстками с Карачевским и Кромским шоссе). Сдать объект надо было до 30 ноября минувшего года. Однако по факту работы затянулись.

Прокуратура вынесла постановление о возбуждении административного дела. Мировой судьи судебного участка №3 Заводского района Орла назначил компании штраф. Однако его размер являлся минимальным (от суммы неисполненных по контракту обязательств).

Надзорное ведомство опротестовало решение в районном суде. Инстанция встала на сторону обвинения. В итоге размер штрафа значительно вырос — до 5,6 миллиона рублей.

Новость сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»