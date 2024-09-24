Суд пересмотрел размер штрафа для «МонолитСтроя»

24.9.2024 | 12:26 Закон и порядок, Новости

Организация вовремя не завершила работы на Комсомольской улице Орла.

Комсомольская улица. Фото: ИА “Орелград”

Предприятие выполняло капитальный ремонт проезжей части и прилегающей территории автомобильной дороги, проходящей по улице Комсомольской (между перекрёстками с Карачевским и Кромским шоссе). Сдать объект надо было до 30 ноября минувшего года. Однако по факту работы затянулись.

Прокуратура вынесла постановление о возбуждении административного дела. Мировой судьи судебного участка №3 Заводского района Орла назначил компании штраф. Однако его размер являлся минимальным (от суммы неисполненных по контракту обязательств).

Надзорное ведомство опротестовало решение в районном суде. Инстанция встала на сторону обвинения. В итоге размер штрафа значительно вырос — до 5,6 миллиона рублей.

Новость сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования