Клычков ещё раз встретится с министром культуры

24.9.2024 | 11:41 История, Культура, Новости

Темой разговора снова станет Судбищенская битва.

Реконструкция Судбищенской битвы. Фото: Орловский областной краеведческий музей

Об этом орловский губернатор рассказал во время последнего прямого эфира в социальных сетях. Встреча с главой Министерства культуры России Ольгой Любимовой запланирована на ближайшую пятницу, 27 сентября. Она состоится в Москве.

Как пояснил Клычков, одной из главных тем разговора станет дальнейшая реализация масштабного орловского проекта по сохранению памяти о Судбищенской битве.

Любимова посещала наш регион уже дважды. Во время одного из визитов в Краеведческом музее ей представили подробный план данной инициативы.

Напомним, что в этом месяце специальная пресс-конференция, посвящённая Судбищенской битве, состоялась в Москве. В ней участвовал губернатор Андрей Клычков.

Он рассказал, что по той части комплекса, которая создаётся в Орле, в текущем году планируется найти только проектировщика. Для части комплекса, которая создаётся под Хомутово, в те же сроки должны выбрать подрядчика, который и спроектирует, и построит объект.

ИА «Орелград»


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