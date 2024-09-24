Клычков ещё раз встретится с министром культуры

Темой разговора снова станет Судбищенская битва.

Об этом орловский губернатор рассказал во время последнего прямого эфира в социальных сетях. Встреча с главой Министерства культуры России Ольгой Любимовой запланирована на ближайшую пятницу, 27 сентября. Она состоится в Москве.

Как пояснил Клычков, одной из главных тем разговора станет дальнейшая реализация масштабного орловского проекта по сохранению памяти о Судбищенской битве.

Любимова посещала наш регион уже дважды. Во время одного из визитов в Краеведческом музее ей представили подробный план данной инициативы.

Напомним, что в этом месяце специальная пресс-конференция, посвящённая Судбищенской битве, состоялась в Москве. В ней участвовал губернатор Андрей Клычков.

Он рассказал, что по той части комплекса, которая создаётся в Орле, в текущем году планируется найти только проектировщика. Для части комплекса, которая создаётся под Хомутово, в те же сроки должны выбрать подрядчика, который и спроектирует, и построит объект.

ИА «Орелград»