В Орловской области растет доля крупных торговцев

Крупные компании занимают уже 61 процент регионального торгового рынка.

В Орловской области оборот розничной торговли в январе-июле 2024 года сложился в сумме 120,2 миллиарда рублей, или 106 процентов, в сопоставимых ценах, к соответствующему месяцу предыдущего года. В июле текущего года в регионе было реализовано товаров на 18,1 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 4,2 процента больше показателя июля предыдущего года. Такие сведения обнародовал Орелстат.

«Оборот розничной торговли на 97,2 процента сформирован торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок – 2,8 процента (в январе-июле 2023 года – 97,1 процента и 2,9 процента соответственно), – уточнили статистики. Отметим, что по сравнению с предыдущим годом в структуре розничного товарооборота выросла доля организаций, не относящихся к представителям малого и среднего предпринимательства.

В настоящий момент доля крупных торговых организаций составляет 61 процент от всего розничного товарооборота региона. Годом ранее она составляла 59,3 процента. Доля индивидуальных предпринимателей, работающих вне рынков и ярмарок, в структуре товарооборота снизилась с 24,7 процента в 2023 году до 23,7 процента в текущем году, доля малых предприятий – с 12,4 процента в 2023 году до 10,8 процента в 2024-м. При этом доля среднего бизнеса, наоборот, выросла – с 0,7 до 1,7 процента.

«В структуре оборота розничной торговли на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия приходилось 47,6 процента, на непродовольственные товары – 52,4 процента, – информирует Орелстат. – По сравнению с январем-июлем 2023 года продажа товаров первой группы в сопоставимых ценах увеличилась на 4,1 процента, второй – на 7,8 процента».

Оборот оптовой торговли в январе-июле 2024 года сложился в сумме 158,6 миллиарда рублей, или 98,8 процента, в сопоставимых ценах, к соответствующему периоду прошлого года. При этом представителями малого предпринимательства было сформировано 28,6 процента общерегионального оборота оптовой торговли.

ИА «Орелград»