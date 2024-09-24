В Орле пожилой водитель сбил двоих пешеходов

24.9.2024 | 10:45 Новости, Происшествия

Одного пострадавшего пришлось госпитализировать.

Фото: ГАИ Орловской области

ДТП случилось на улице Московской у дома 42. Авария произошла накануне утром (в 6 часов 44 минуты).

Как рассказали в Управлении ГАИ Орловской области, 70-летний водитель ехал на «Ниве» (ВАЗ 21214) со стороны улицы Герцена в сторону улицы Старо-Московской. В этот момент и произошёл наезд.

Пешеходы (51-летний мужчина и 47-летняя женщина) переходили проезжую часть по «зебре». Известно, что данный переход оборудован светофором.

В итоге оба пеших участника движения получили телесные повреждения. Однако их тяжесть оказалась разной. Мужчину госпитализировали, а женщину отпустили домой.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 14 ДТП. Различные травмы получили пятеро человек.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования