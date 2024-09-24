В Орле пожилой водитель сбил двоих пешеходов

Одного пострадавшего пришлось госпитализировать.

ДТП случилось на улице Московской у дома 42. Авария произошла накануне утром (в 6 часов 44 минуты).

Как рассказали в Управлении ГАИ Орловской области, 70-летний водитель ехал на «Ниве» (ВАЗ 21214) со стороны улицы Герцена в сторону улицы Старо-Московской. В этот момент и произошёл наезд.

Пешеходы (51-летний мужчина и 47-летняя женщина) переходили проезжую часть по «зебре». Известно, что данный переход оборудован светофором.

В итоге оба пеших участника движения получили телесные повреждения. Однако их тяжесть оказалась разной. Мужчину госпитализировали, а женщину отпустили домой.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 14 ДТП. Различные травмы получили пятеро человек.

ИА «Орелград»