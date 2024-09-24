Каждая седьмая проба пищи в соцучреждениях Орловщины вызвала вопросы

Об этом сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора.

Исследования выявили те или иные несоответствия нормативам. Такую информацию глава Управления Евгений Чёрный озвучил на заседании региональной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

С начала года ведомство взяло 175 проб в 49 бюджетных учреждениях Орловской области. 25 из них «недотянули» до необходимых показателей качества и безопасности.

Так, в 8 пробах выявили признаки фальсификации. Так, в пище находили ДНК сои, курицы и свиньи, растительные жиры, следы лекарственных препаратов (ивермектина, динитрокарбанилида, этопабата, азитромицина), а также сорбиновую и бензойную кислоты.

Подобная ненормативная продукция была произведена 13 предприятиями. Пять из них — это орловские компании.

По всем выявленным нарушениям Россельхознадзор принял необходимые меры. Так, двое производителей привлечены к административной ответственности, пятью предприятиям объявлены предостережения. Также признаны недействительными 12 деклараций о соответствии, оформленных на различную продукцию.

Отмечается, что проблемы с каждой седьмой пробой — это не такой плохой показатель, так как двумя годами ранее при аналогичных проверках различные проблемы фиксировались в каждом третьем случае.

ИА «Орелград»