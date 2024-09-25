Клычков поручил создать призывную комиссию области

Орловские чиновники готовятся к осеннему призыву в вооружённые силы.

Соответствующий указ появился на официальном портале нашего региона. Губернатор Андрей Клычков официально поручил создать призывную комиссию Орловской области, а также аналогичные структуры муниципальных районов, муниципальных и городских округов.

При этом главой областной призывной комиссии будет сам Клычков, призывной комиссии Орла — мэр Юрий Парахин.

Напомним, что осенний призыв в нашем субъекте, как и в целом по России, стартует с 1 октября. Совсем недавно президент страны Владимир Путин увеличил штатную численность вооружённых сил до 2 миллионов 389 тысяч 130 человек (включая полтора миллиона военнослужащих).

Ожидается, что этой осенью основной формой для вызова призывника в военкомат останутся традиционные бумажные повестки.

ИА «Орелград»