Клычков поручил создать призывную комиссию области

Орловские чиновники готовятся к осеннему призыву в вооружённые силы.
Соответствующий указ появился на официальном портале нашего региона. Губернатор Андрей Клычков официально поручил создать призывную комиссию Орловской области, а также аналогичные структуры муниципальных районов, муниципальных и городских округов.
При этом главой областной призывной комиссии будет сам Клычков, призывной комиссии Орла — мэр Юрий Парахин.
Напомним, что осенний призыв в нашем субъекте, как и в целом по России, стартует с 1 октября. Совсем недавно президент страны Владимир Путин увеличил штатную численность вооружённых сил до 2 миллионов 389 тысяч 130 человек (включая полтора миллиона военнослужащих).
Ожидается, что этой осенью основной формой для вызова призывника в военкомат останутся традиционные бумажные повестки.
ИА «Орелград»