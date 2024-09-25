В Горсовете одобрили 92 миллиона поддержки для «ТТП»

25.9.2024 | 10:42 Новости, Транспорт

Однако этот вопрос ещё обсудят на сессии.

Фото: ИА «Орелград»

Пока что оказание финансовой помощи предварительно согласовали на профильном комитете городского парламента (по бюджету). Об этом в соцсетях рассказал спикер горсовета Орла Василий Новиков.

Окончательное решение примут на ближайшей сессии. Она состоится в эту пятницу, 27 сентября.

Как пояснил Новиков, субсидия в 92 миллиона рублей необходима транспортному предприятию, чтобы погасить задолженность и разблокировать счета. Также «Трамвайно-троллейбусному предприятию» нужно оплатить лизинг автобусов ПАЗ.

Кстати, совсем недавно Арбитражный суд области вменил «ТТП» это обязательство. Автобусы (в количестве 20 единиц) приобретались ещё в 2021-м году. Тем не менее, предприятие не оплатило их полностью и осталось должно около 11 миллионов рублей.

ИА «Орелград»


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