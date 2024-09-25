На «Спецавтобазе» Орла изменят список профессий

Предприятие ждут перемены.

На профильном комитете городского совета приняли изменения, которые планируется внести в положение об оплате труда работников «Спецавтобазы». Муниципальное учреждение поддержат введением целого ряда новых профессий. Об этом рассказал спикер горсовета Василий Новиков.

На «Спецавтобазе» появятся такие профессии как каменщик, штукатур, энергетик, агроном, проектировщик, сметчик, инженер по надзору за строительством и руководитель группы. Все они необходимы для качественного выполнения задач, поставленных перед учреждением.

Названия приведены в соответствие с общероссийским квалификатором. Также на предприятии будут оптимизированы невостребованные профессии.

«Предусмотрено перемещение профессий из более низких в более высокие квалификационные уровни с повышением размера должностного оклада», – отметил Новиков. Окончательное решение по данному вопросу примут на ближайшей сессии горсовета в эту пятницу.

ИА «Орелград»