Орловщина остаётся лидером ЦФО по урожаю рапса

Также наш регион нарастил экспорт этого вида сельхозпродукции.

Как сообщили в Департаменте сельского хозяйства Орловской области, на данный момент в нашем субъекте собрано 339,6 тысячи тонн рапса (на 42 тысячи больше, чем в минувшем году). Средняя урожайность составляет 25,8 центнера с одного гектара.

В 2023-м по валовому сбору рапса Орловская область тоже стала первой в ЦФО, а также второй по России. Однако в этом году в регионе посевные площади под данную культуру существенно расширились — на 33%, до 133 тысяч гектар.

В региональном Управлении Россельхознадзора рассказали, что заметно вырос и экспорт рапса. В основном, продукция поставляется в Белоруссию.

С 1 января по 23 сентября текущего года из Орловской области экспортировали 39,5 тысячи тонн рапса (для промышленной переработки), что на целых 60% выше показателя за аналогичный период 2023-го.

ИА «Орелград»