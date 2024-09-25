В Ливнах 30 семей попали в опасное положение

О работе с нуждающимися в помощи семьями отчитались в мэрии.

Заведующая ливенским филиалом Областного центра социальной защиты населения Татьяна Полякова выступила на рабочем совещании, которое провел глава города Ливны Сергей Трубицин. Как сообщается на сайте администрации, она рассказала об итогах работы филиала в 2023-2024 году. В частности, Татьяна Полякова напомнила о том, что с апреля 2024 года в райцентре реализуется проект «Территория успеха» по созданию муниципального центра «Перспективы». Он финансируется Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Целевая группа проекта – дети, состоящие на различных видах учета, склонные к совершению правонарушений, с девиантным поведением и семьи, – прозвучало в докладе. – Центр одержал победу во всероссийском конкурсе «Туда, где семья» Благотворительного Фонда Тимченко – грант в размере 1,6 миллиона рублей. Проект направлен на снижение числа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении».

По словам Татьяны Поляковой, в настоящее время определена целевая группа – 48 семей, в которых воспитываются 85 детей. А на учете специалистов отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних состоят 30 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых проживают 62 ребенка. Также было отмечено, что за восемь месяцев 2024 года услуги в стационарном отделении получил 61 ребенок в возрасте от 3-х до 18-ти лет. В кровные семьи были возвращены 57 детей, два ребенка были переданы под опеку.

Еще двух детей отчислили, так как они достигли совершеннолетия и перестали считаться детьми. По словам Татьяны Поляковой, сроки проживания в стационаре детей варьируются от одного до девяти месяцев. В настоящий момент в отделении социальной реабилитации находятся семь несовершеннолетних, все – на государственном обеспечении.

ИА «Орелград»