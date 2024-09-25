Орловчанки стали делать меньше абортов

Официальная статистика пошла на снижение.

О ней рассказала главный врач НКМЦ имени Круглой, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Департамента здравоохранения Орловской области Людмила Крылова. Она озвучила соответствующие цифры в интервью «Орёлтаймс».

По словам Крыловой, за первые восемь месяцев этого года в регионе сделано 550 абортов. За аналогичный период 2023-го на Орловщине зарегистрировано 594 случая. Речь идёт именно о ситуациях, когда операция осуществлялась только по желанию самой женщины, а не по медицинским показаниям — в эту статистику не попадают аборты, сделанные из-за выкидышей, а также из-за пороков развития плода.

За тот же период на Орловщине родились 3002 ребёнка. По сравнению с минувшим годом, их количество тоже снизилось (на 132 новорожденных).

Как отметила Крылова, закон гарантирует орловчанкам право на аборт. Однако депздрав старается проводить с такими женщинами дополнительную работу.

С ними обязательно беседуют акушер-гинеколог и медицинский психолог, причём по несколько раз. Также в предотвращении абортов участвуют православные священники, региональный социальный кластер, кризисный центр «Орловский». При необходимости женщинам помогают решать проблемы с жильём и трудоустройством.

ИА «Орелград»