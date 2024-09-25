В Орле завершился ремонт Советской улицы

25.9.2024 | 11:20 ЖКХ, Новости

Однако приёмка работ пока не завершена.

Фото: Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

ООО «Дорснаб» приводило в порядок участок, расположенный между перекрёстками с набережной Дубровинского и улицей Герцена. За ремонт 1,2 километра дороги компании должны заплатить около 16 миллионов рублей.

Ремонт провели в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Как сообщает Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области, подрядчик выполнил работы в полном объёме.

На участке сняли старое покрытие, уложили выравнивающий и верхний слои дорожной одежды, расширили парковочную зону и нанесли разметку.

«В настоящее время осуществляется приемка выполненных работ», – отметили в департаменте. Согласно данным с портала Госзакупок, выполнить задание, в соответствии с последней версией контракта (от 17 сентября текущего года), нужно было к 31 октября. Изначально в качестве финальной даты указывалось 31 июля.

Напомним, что на этом же участке выполнялись дополнительные работы по восстановлению бортовых камней. Этим, в рамках отдельного контракта, занималась «Орловская дорожная компания».

ИА «Орелград»


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