Орловцы снова столкнулись с отключениями горячей воды

В отдельных домах её не будет сегодня и завтра.
Причиной тому являются работы, которые орловский филиал АО «Квадра» ведёт на Полесской улице. Здесь ремонтируют центральный тепловой пункт и меняют ветхий участок сети.
Так, до 17 часов сегодняшнего дня подача горячей воды будет приостановлена
- на Андрианова, 5 и 7,
- на Горького, 117,
- на Костомаровской, 1, 3, 5,
- на Октябрьской, 32-А, 36, 134.
До 18 часов завтрашнего дня, 26 сентября, горячей воды не будет в домах
- на Новикова, 6, 8, 13,
- на Пионерской, 10,
- на Полесской, 19,
- на Сурена Шаумяна, 3,
- на Тургенева, 23 и 41.
ИА «Орелград»