Орловцы снова столкнулись с отключениями горячей воды

25.9.2024 | 11:00 ЖКХ, Новости

В отдельных домах её не будет сегодня и завтра.

Фото: ИА «Орёлград»

Причиной тому являются работы, которые орловский филиал АО «Квадра» ведёт на Полесской улице. Здесь ремонтируют центральный тепловой пункт и меняют ветхий участок сети.

Так, до 17 часов сегодняшнего дня подача горячей воды будет приостановлена

  • на Андрианова, 5 и 7,
  • на Горького, 117,
  • на Костомаровской, 1, 3, 5,
  • на Октябрьской, 32-А, 36, 134.

До 18 часов завтрашнего дня, 26 сентября, горячей воды не будет в домах

  • на Новикова, 6, 8, 13,
  • на Пионерской, 10,
  • на Полесской, 19,
  • на Сурена Шаумяна, 3,
  • на Тургенева, 23 и 41.

ИА «Орелград»


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