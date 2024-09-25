Орловцы снова столкнулись с отключениями горячей воды

В отдельных домах её не будет сегодня и завтра.

Причиной тому являются работы, которые орловский филиал АО «Квадра» ведёт на Полесской улице. Здесь ремонтируют центральный тепловой пункт и меняют ветхий участок сети.

Так, до 17 часов сегодняшнего дня подача горячей воды будет приостановлена

на Андрианова, 5 и 7,

на Горького, 117,

на Костомаровской, 1, 3, 5,

на Октябрьской, 32-А, 36, 134.

До 18 часов завтрашнего дня, 26 сентября, горячей воды не будет в домах

на Новикова, 6, 8, 13,

на Пионерской, 10,

на Полесской, 19,

на Сурена Шаумяна, 3,

на Тургенева, 23 и 41.

ИА «Орелград»